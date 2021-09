Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne con un uomo misterioso (Di lunedì 27 settembre 2021) Prosegue la trasmissione Uomini e Donne su Canale 5 e Gemma Galgani si trova sempre tra i protagonisti. La donna partecipa al programma da 11 anni e al momento sembrerebbe non avere corteggiatori ma potrebbero esserci delle novità per la dama di Torino. Continuano le puntate di Uomini e Donne di Maria De Filippi su Canale 5 e, anche quest’anno, tra i protagonisti troviamo Gemma Galgani – la nota dama di Torino – sul Trono Over. Gemma è nel programma da oltre 11 anni e, nonostante abbia avuto varie storie, sembra essere ancora alla ricerca del vero amore. Nelle prime puntate la donna ha raccontato di essere priva di corteggiatori al momento ma negli ultimi giorni sembrano esserci delle ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021) Prosegue la trasmissionesu Canale 5 esi trova sempre tra i protagonisti. La donna partecipa al programma da 11 anni e al momento sembrerebbe non avere corteggiatori ma potrebbero esserci delle novità per ladi Torino. Continuano le puntate didi Maria De Filippi su Canale 5 e, anche quest’anno, tra i protagonisti troviamo– la notadi Torino – sul Trono Over.è nel programma da oltre 11 anni e, nonostante abbia avuto varie storie, sembra essere ancora alla ricerca del vero amore. Nelle prime puntate la donna ha raccontato di essere priva di corteggiatori al momento ma negli ultimi giorni sembrano esserci delle ...

Advertising

MondoTV241 : Uomini e Donne, Gemma Galgani sorpresa in giro per Roma con un uomo misterioso *VIDEO* #gemmagalgani #uominiedonne - zazoomblog : Uomini e Donne Gemma Galgani beccata in dolce compagnia: indiscrezione bomba - #Uomini #Donne #Gemma #Galgani - zazoomblog : Gemma Galgani parla del ritorno di Giorgio a Uomini e Donne: “Cosa farò? Nessuna interferenza” - #Gemma #Galgani… - infoitcultura : Gemma Galgani: il consiglio di Giacomo Urtisi su quale intervento fare di chirurgia - Canieuest96 : RT @giuvannuzzo: Amici che seguite #UominieDonne, lei è Gemma Galgani giusto? -