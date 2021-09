Francesca Cipriani in lacrime al GF Vip per il messaggio del fidanzato: la sua reazione divide il web (Di lunedì 27 settembre 2021) Nelle ultime ore, ha fatto molto discutere la reazione di Francesca Cipriani al saluto del suo fidanzato, che ha cercato di parlarle da dietro le mura della Casa del Grande Fratello Vip. La gieffina è scoppiata a piangere sentendo la sua voce e si è gettata a terra sfiorando per un pelo il mancamento. Il web si è diviso di fronte all’inaspettata scena. Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani riceve un messaggio dal fidanzato: la sua reazione Il fidanzato di Francesca Cipriani ha cercato di farle una bella sorpresa, raggiungendo le mura della Casa del Gf Vip e dedicandole un messaggio d’amore. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione si trovava con i suoi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Nelle ultime ore, ha fatto molto discutere ladial saluto del suo, che ha cercato di parlarle da dietro le mura della Casa del Grande Fratello Vip. La gieffina è scoppiata a piangere sentendo la sua voce e si è gettata a terra sfiorando per un pelo il mancamento. Il web si è diviso di fronte all’inaspettata scena. Grande Fratello Vip,riceve undal: la suaIldiha cercato di farle una bella sorpresa, raggiungendo le mura della Casa del Gf Vip e dedicandole und’amore. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione si trovava con i suoi ...

Advertising

zazoomblog : Francesca Cipriani in lacrime al GF Vip per il messaggio del fidanzato: la sua reazione divide il web - #Francesca… - ossutoluigi106 : RT @shondorhimes: già vedo tra 20 anni agli oscar il biopic sulla vita di francesca cipriani interpretata da sarah paulson - PandaWoman94 : Ragà come fate a tifare qualcuno che non sia FRANCESCA CIPRIANI? È lei la vincitrice di questo #gfvip #teamcipriani - ossutoluigi106 : RT @oocGFVIP: Francesca Cipriani: “TI AMOOOO TI AMO SEI LA MIA VITA!” - Francis72190791 : La cattiveria che leggo sui social contro Francesca Cipriani non ha eguali. Le danno della pazza, della deficiente… -