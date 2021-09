Elezioni amministrative Roma 2021: i programmi dei candidati sindaco (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 3 e 4 ottobre 2021 si vota per le Elezioni amministrative di Roma: ma quali sono i programmi dei candidati sindaco? Da Virginia Raggi a Enrico Michetti, da Roberto Gualtieri a Carlo Calenda fino ai candidati minori, ecco quali sono le proposte che gli aspiranti primi cittadini della Capitale hanno promesso di realizzare in caso di elezione al Campidoglio. Elezioni amministrative Roma 2021: il programma di Virginia Raggi M5S Sindaca uscente, Virginia Raggi è la candidata del Movimento 5 Stelle. Dopo cinque anni a Palazzo Senatorio, la Raggi cerca il bis con un programma incentrato su casa, lavoro, mobilità e legalità, che si può consultare integralmente ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 3 e 4 ottobresi vota per ledi: ma quali sono idei? Da Virginia Raggi a Enrico Michetti, da Roberto Gualtieri a Carlo Calenda fino aiminori, ecco quali sono le proposte che gli aspiranti primi cittadini della Capitale hanno promesso di realizzare in caso di elezione al Campidoglio.: il programma di Virginia Raggi M5S Sindaca uscente, Virginia Raggi è la candidata del Movimento 5 Stelle. Dopo cinque anni a Palazzo Senatorio, la Raggi cerca il bis con un programma incentrato su casa, lavoro, mobilità e legalità, che si può consultare integralmente ...

nzingaretti : Il Comune ha sbagliato sul sito la data delle elezioni per le amministrative. A scanso di equivoci: non è colpa del… - FratellidItalia : ?? Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, scegli #FratellidItalia ???? #VotaFDI - petergomezblog : Elezioni #amministrative, le donne hanno già perso: solo 30 candidate sindache su 162 nelle venti città capoluogo.… - zazoomblog : Elezioni amministrative Roma 2021 i candidati: da Raggi a Calenda tutti i nomi in lizza per il ruolo di sindaco -… - GfveGianfra : RT @pbecchi: Ci sono tra breve le elezioni amministrative. C’è qualche sindaco coraggioso che propone per il suo Comune tamponi salivari ra… -