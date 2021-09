De Luca jr | ““Continuano le provocazioni e le offese ai candidati del Pd”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 28 settembre 2021) “lea livello nazionale aidel Pd elea Salerno e ai salernitani”. Il vice capogruppo Pd alla Camera dei Deputati Piero Dereplica a muso duro alla ministra Mara Carfagna in visita ieri mattina a Salerno e lo fa dalla Stazione Marittima a margine dell’incontro con ia sindaco dei Comuni al voto della Provincia di Salerno. “Stamani (ieri per chi legge ndr) – ha sottolineato De– la ministra Carfagna, solitamente non avvezza a questi toni, paragona Salerno alla Bulgaria degli anni Sessanta ed all’Egitto dei Faraoni. Siamo senza parole. Zero idee o proposte per la città. Solo insulti edalla dignità della nostra gente. La presenza anche dell’ex ministro Boccia ...