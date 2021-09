Da Hollywood con furore buonista: Richard Gere in aula contro Salvini. E lui chiama Checco Zalone (Di lunedì 27 settembre 2021) Colpo di scena nel processo Open Arms. O meglio, coupe de theatre: letteralmente. Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini nel processo Open Arms il 23 ottobre a Palermo. Il processo nel quale l’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato lo sbarco immediato alla nave della Ong spagnola. Al quale, contrariamente alle controparti, Salvini risponderà – come ha annunciato lui stesso – chiamando in aula «tutti i membri del governo. Vorrei sentire: Conte, Di Maio e Toninelli per capire se dormivano. Oppure se capivano cosa firmavano e cosa stava succedendo». Open Arms, Richard Gere chiamato in aula nel processo a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Colpo di scena nel processo Open Arms. O meglio, coupe de theatre: letteralmente.testimonieràMatteonel processo Open Arms il 23 ottobre a Palermo. Il processo nel quale l’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato lo sbarco immediato alla nave della Ong spagnola. Al quale, contrariamente alleparti,risponderà – come ha annunciato lui stesso –ndo in«tutti i membri del governo. Vorrei sentire: Conte, Di Maio e Toninelli per capire se dormivano. Oppure se capivano cosa firmavano e cosa stava succedendo». Open Arms,to innel processo a ...

