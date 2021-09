Cambiano i requisiti per WhatsApp bloccato a fine settembre (Di lunedì 27 settembre 2021) WhatsApp è un’app di messaggistica in costante evoluzione e cerca di andare di pari passo con le novità tecnologiche che coinvolgono il mondo smartphone. Proprio per tale motivo ogni anno abbandona alcuni device considerati troppo obsoleti, dispositivi che non presentano un sistema software all’avanguardia ed in grado di supportare le novità tecnologiche dell’app di messaggistica. Occhio a WhatsApp bloccato a fine 2021 Non solo aggiornamenti software, come quelli esaminati la scorsa settimana. A partire dal 1 novembre ecco che WhatsApp abbandonerà smartphone che a livello software sono davvero vecchiotti e più nello specifico si parla di tutti quei device aggiornati alla versione 4.0.4 o inferiore di Android. Una decisione logica ed inevitabile, proprio perché questi smartphone non possono ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 settembre 2021)è un’app di messaggistica in costante evoluzione e cerca di andare di pari passo con le novità tecnologiche che coinvolgono il mondo smartphone. Proprio per tale motivo ogni anno abbandona alcuni device considerati troppo obsoleti, dispositivi che non presentano un sistema software all’avanguardia ed in grado di supportare le novità tecnologiche dell’app di messaggistica. Occhio a2021 Non solo aggiornamenti software, come quelli esaminati la scorsa settimana. A partire dal 1 novembre ecco cheabbandonerà smartphone che a livello software sono davvero vecchiotti e più nello specifico si parla di tutti quei device aggiornati alla versione 4.0.4 o inferiore di Android. Una decisione logica ed inevitabile, proprio perché questi smartphone non possono ...

