Brutte notizie per Allegri: doppia tegola in attacco (Di lunedì 27 settembre 2021) Alvaro Morata e Paulo Dybala, usciti prematuramente dal match di ieri contro la Sampdoria, si sono sottoposti questa mattina agli esami specifici per valutare l'entità dei rispettivi infortuni. Stando a quanto riferito da Sky Sport, in seguito alla risonanza effettuata al J-Medical, il problema di Dybala sarebbe meno grave del previsto. Per quanto riguarda Morata, invece, non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri: l'attaccante spagnolo ha riportato un infortunio più serio e, probabilmente, dovrà rimanere ai box per più tempo rispetto all'argentino. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) Alvaro Morata e Paulo Dybala, usciti prematuramente dal match di ieri contro la Sampdoria, si sono sottoposti questa mattina agli esami specifici per valutare l'entità dei rispettivi infortuni. Stando a quanto riferito da Sky Sport, in seguito alla risonanza effettuata al J-Medical, il problema di Dybala sarebbe meno grave del previsto. Per quanto riguarda Morata, invece, non arrivano buoneper Massimiliano: l'attaccante spagnolo ha riportato un infortunio più serio e, probabilmente, dovrà rimanere ai box per più tempo rispetto all'argentino.

