Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2021 ore 17 | 30

(Di domenica 26 settembre 2021)DEL 26 SETTEMBREORE 17.20 ALESSIO CONTI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LE AUTOSTRADE IN A1 DIRAMAZIONENORD, CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI VERSO, QUESTA LA CAUSA DELLE CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA TIBERINA E SULLA SALARIA PER BYPASSARE IL TRATTO RESTIAMO IN A1NAPOLI, PER LAVORI, CODE TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE. RICORDIAMO CHE LO SVINCOLO DI ENTRATA VERSOA FROSINONE È CHIUSO, UTILIZZARE DUNQUE QUELLO DI FERENTINO SULL’A24TERAMO SEMPRE PER LAVORI CI SONO CODE TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. MENTRE VERSO TERAMO ...