Tutti parlano di Jamie, il regista: "Tutti abbiamo la nostra versione drag: è un modo per esprimersi"

Intervista a Jonathan Butterell e Lauren Patel, regista e protagonista di Tutti parlano di Jamie, musical ispirato alla vera storia di Jamie Campbell. Su Amazon Prime Video. Dopo averlo portato in teatro nel 2017, Jonathan Butterell ha diretto anche il film Tutti parlano di Jamie, musical scritto e musicato da Tom MacRae e Dan Gillespie Sells, disponibile su Amazon Prime Video dal 17 settembre. Prima ancora di uno spettacolo, la storia di Jamie Campbell, ragazzo inglese che sognava di diventare una drag queen e si è vestito da donna al ballo della scuola, è stata raccontata dal documentario realizzato da BBC3 nel 2011 "Jamie: drag Queen at 16".

