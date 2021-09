Suicide Squad: Kill the Justice League, svelata la Key Art ufficiale (Di domenica 26 settembre 2021) Tramite comunicato stampa, Warner Bros Games e DC hanno svelato la Key Art ufficiale di Suicide Squad: Kill the Justice League, in attesa dell’inizio del DC Fandome Annunciato nell’agosto dello scorso anno, il nuovo titolo di Rocksteady (i creatori della serie Batman Arkham) ha fatto molto parlare di sé già da subito. Sarà che i fan del franchise di Batman stanno attendendo con ansia un nuovo capitolo dedicato al Cavaliere Nero, ma Suicide Squad: Kill the Justice League non era quello che ci si aspettava dall’azienda. Questo non toglie il fatto che sia un titolo effettivamente interessante dalle premesse, e che ha promesso di rivoluzionare il suo genere di appartenenza e un focus intensivo sulla ... Leggi su tuttotek (Di domenica 26 settembre 2021) Tramite comunicato stampa, Warner Bros Games e DC hanno svelato la Key Artdithe, in attesa dell’inizio del DC Fandome Annunciato nell’agosto dello scorso anno, il nuovo titolo di Rocksteady (i creatori della serie Batman Arkham) ha fatto molto parlare di sé già da subito. Sarà che i fan del franchise di Batman stanno attendendo con ansia un nuovo capitolo dedicato al Cavaliere Nero, mathenon era quello che ci si aspettava dall’azienda. Questo non toglie il fatto che sia un titolo effettivamente interessante dalle premesse, e che ha promesso di rivoluzionare il suo genere di appartenenza e un focus intensivo sulla ...

