Ryder Cup 2021 oggi | orari 26 settembre | tv | programma | streaming

(Di domenica 26 settembre 2021) Ultimo giorno in arrivo allaCup: Whistling Straits ospita i 12 match che assegneranno la competizione all’Europa o agli Stati Uniti, in vantaggio dopo i primi due giorni in maniera molto convincente. Servirà un miracolo, vicino al Lago Michigan, agli uomini di capitan Padraig Harrington. Tutti e 24 i giocatori saranno in campo, e c’è una curiosità da svelare a proposito del modo con cui sono stati stilati i match. Ogni capitano, infatti, inserisce nello slot che desidera i suoi uomini, senza sapere chi sarà schierato in quel preciso match dall’altro suo corrispettivo. Nascono così alcune delle battaglie più intense, ed è anche una lotta che ha tanto di pretattica, di scoprire cosa fa l’altro. Poi, però, in campo va chi deve tentare di vincere. Ed è in questo giorno che anche il pubblico, come accaduto in passato, diventa fondamentale. Il ...