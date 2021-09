Mondiali ciclismo 2021: ordine d’arrivo, risultati, classifica. Bis iridato di Julian Alaphilippe. 10° Colbrelli (Di domenica 26 settembre 2021) Premiata la Francia nella prova in linea individuale maschile elite dell’edizione numero 88 dei Mondiali di ciclismo su strada: oro e titolo iridato per Julian Alaphilippe, che nella gara da Anversa a Loviano, lunga 268.3 km, arriva da solo al traguardo e conferma il titolo del 2020. A 32? la volata per l’argento è andata al neerlandese Dylan van Baarle, mentre il bronzo va al danese Michael Valgren. Decima piazza, nel gruppetto a 1’18”, per il miglior azzurro, il campione europeo Sonny Colbrelli. Di seguito l’ordine d’arrivo della gara odierna che ha chiuso la manifestazione. ordine d’arrivo Mondiali ELITE 1 Alaphilippe Julian France 600 350 5:56:34 2 VAN BAARLE Dylan ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Premiata la Francia nella prova in linea individuale maschile elite dell’edizione numero 88 deidisu strada: oro e titoloper, che nella gara da Anversa a Loviano, lunga 268.3 km, arriva da solo al traguardo e conferma il titolo del 2020. A 32? la volata per l’argento è andata al neerlandese Dylan van Baarle, mentre il bronzo va al danese Michael Valgren. Decima piazza, nel gruppetto a 1’18”, per il miglior azzurro, il campione europeo Sonny. Di seguito l’della gara odierna che ha chiuso la manifestazione.ELITE 1France 600 350 5:56:34 2 VAN BAARLE Dylan ...

Advertising

Eurosport_IT : ??????? L'Italia ai Mondiali di Ciclismo 2021: ?? Filippo Ganna - Prova a Cronometro (??) ?? Team Realy Misto ?? Filippo… - fattoquotidiano : Elisa Balsamo si laurea campionessa del mondo su strada ai Mondiali di ciclismo in Belgio: è il terzo oro per la sp… - repubblica : Mondiali di ciclismo, l'Italia trionfa anche tra le donne: Elisa Balsamo vince la medaglia d'oro su strada - Gianlui78807380 : #mondialiciclismo Come spesso capita nei Mondiali di ciclismo, meglio far vincere un'altro che un tuo nemico. Mondi… - sportface2016 : #Ciclismo #MondialiFiandre 2021, #Alaphilippe: “La rabbia mi ha portato qui” -