Lotta allo Spaccio nelle Groane, sequestro di cocaina e due denunce (Di domenica 26 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Continuano le operazioni della Polizia Locale nell’ambito del progetto “Parco Groane e Stupefacenti”. Nella giornata di ieri la task force è stata impegnata in un presidio serale nella zona critica dello Spaccio. Due le persone fermate e denunciate penalmente ai sensi dell’articolo 187, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Si tratta di un uomo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 26 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Continuano le operazioni della Polizia Locale nell’ambito del progetto “Parcoe Stupefacenti”. Nella giornata di ieri la task force è stata impegnata in un presidio serale nella zona critica dello. Due le persone fermate e denunciate penalmente ai sensi dell’articolo 187, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Si tratta di un uomo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

8x1000Valdese : RT @donneperledonne: Presidio per le donne afghane ora in Piazza Scala a #Milano. Non voltiamoci dall’altra parte, sosteniamole nella lott… - ErmannoClaypoo1 : Filosoficamente favorevole allo smart working, ma ci sono settori (uno di questi è senz'altro la P.A.) in cui funzi… - AncheIo2 : RT @MMastrantuono: Mi oppongo allo stupro dela lingua italiana. Va di moda la e al contrario o gli asterischi in nome alla lotta alla discr… - TheRadiodavid : RT @MMastrantuono: Mi oppongo allo stupro dela lingua italiana. Va di moda la e al contrario o gli asterischi in nome alla lotta alla discr… - wppn2021 : RT @donneperledonne: Presidio per le donne afghane ora in Piazza Scala a #Milano. Non voltiamoci dall’altra parte, sosteniamole nella lott… -