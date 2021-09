LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 L’Italia può giocarsi delle carte molto importanti e può sognare in grande. Sonny Colbrelli si presenta da fresco Campione d’Europa (ha trionfato due settimane fa a Trento) ed è in grandissima forma come testimonia anche l’affermazione al Memorial Pantani. 10.12 Il grande favorito della vigilia è il belga Wout van Aert: il padrone di casa punta al trionfo e tutti saranno contro di lui, avrà il sostegno del pubblico di casa e vorrà migliorare l’argento di domenica scorsa a cronometro. 10.10 Partenza prevista alle 10.25, con, come di consueto, prima un breve tratto di trasferimento. 10.06 Si preannuncia grande spettacolo nelle Fiandre, lungo un tracciato di 268,3 km che propone un disLIVEllo complessivo di 2400 metri e che può risultare decisamente selettivo. 10.03 Una delle domeniche più ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15 L’Italia può giocarsi delle carte molto importanti e può sognare in grande. Sonny Colbrelli si presenta da fresco Campione d’Europa (ha trionfato due settimane fa a Trento) ed è in grandissima forma come testimonia anche l’affermazione al Memorial Pantani. 10.12 Il grande favorito della vigilia è il belga Wout van Aert: il padrone di casa punta al trionfo e tutti saranno contro di lui, avrà il sostegno del pubblico di casa e vorrà migliorare l’argento di domenica scorsa a cronometro. 10.10 Partenza prevista alle 10.25, con, come di consueto, prima un breve tratto di trasferimento. 10.06 Si preannuncia grande spettacolo nelle Fiandre, lungo un tracciato di 268,3 km che propone un disllo complessivo di 2400 metri e che può risultare decisamente selettivo. 10.03 Una delle domeniche più ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Ciclismo Mondiali Fiandre 2021 prova in linea uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Mondiali… - andy_reds : RT @paoloigna1: Chi ha visto la gara può dire che è stata una vittoria di squadra, Ogni azzurra è stata perfetta nella vittoria di #ElisaBa… - blab_live : #Ciclismo, Mondiali #UCIWorldChampionships #Flanders2021: analisi del percorso, selezioni al via, favoriti, quote e… - infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, Mondiali in DIRETTA: Elisa Balsamo campionessa del mondo! L'Italia ha quasi vinto il medag… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali in DIRETTA: Elisa Balsamo campionessa del mondo! L’Italia ha quasi vinto il medagl… -