L'Islanda è il primo Paese in Europa con più donne che uomini in Parlamento (Di domenica 26 settembre 2021) Per la prima volta il Parlamento di una nazione europea sarà composto per la maggioranza da donne. Succede in Islanda, stando ai risultati definitivi delle elezioni legislative resi noti oggi: sui 63 seggi dell'assemblea nazionale, 33 saranno occupati da donne, ovvero il 52,3%. Le consultazioni, avvenute ieri, hanno visto il governo di coalizione sinistra-destra allargare i suoi consensi. Ne esce indebolito invece il "Movimento Verde di Sinistra" del primo ministro Katrin Jakobsdottir, mentre i suoi partner di coalizione di destra hanno ottenuto forti risultati: scenario che mette agita dubbi su chi sarà il nuovo capo dell'esecutivo. Secondo i dati della Banca Mondiale, nessun altro Paese in Europa ha mai prima superato né raggiunto il 50% della presenza femminile in ...

