Lazio, Sarri: «Troppa negatività, dati in linea con anno scorso» (Di domenica 26 settembre 2021) “I ragazzi devono avere delle consapevolezze, in cinque partite siamo andati sotto cinque volte ottenendo otto punti: questo vuol dire che qualche pregio c’è. Mi sembra eccessiva la negatività intorno a noi, i dati ci dicono che siamo in linea con le medie dello scorso anno. Non posso fare delle scelte in reLazione alle scelte degli altri, io non sono un tattico: io lavoro di strategia sulla mia squadra e la voglio perseguire”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato con la Roma. “Proveremo ad offrire il nostro calcio provando ad andare avanti sulla nostra strada – ha proseguito – Luis Alberto? Tutti i giocatori possono attraversare momenti di difficoltà. Gli esterni ... Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) “I ragazzi devono avere delle consapevolezze, in cinque partite siamo ansotto cinque volte ottenendo otto punti: questo vuol dire che qualche pregio c’è. Mi sembra eccessiva laintorno a noi, ici dicono che siamo incon le medie dello. Non posso fare delle scelte in rene alle scelte degli altri, io non sono un tattico: io lavoro di strategia sulla mia squadra e la voglio perseguire”. Lo ha detto il tecnico dellaMaurizioin conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato con la Roma. “Proveremo ad offrire il nostro calcio provando ad andare avanti sulla nostra strada – ha proseguito – Luis Alberto? Tutti i giocatori possono attraversare momenti di difficoltà. Gli esterni ...

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? “Questa partita ti muove qualcosa nello stomaco, non è normale e si avverte. Sarebbe bello giocarla al 100… - ilcirotano : Lazio-Roma, le scelte di Sarri e Mou: El Shaarawy sostituisce Pellegrini - - infoitsport : Lazio-Roma, le scelte di Sarri e Mou: El Shaarawy sostituisce Pellegrini - CONQUEROR_1905 : RT @caricaturella: •Non è solo una partita di calcio! / •It's not just a football match! #derbydellacapitale #sarri #mourinho #lazioroma #l… - infoitsport : Anche al Napoli partenza flop? Sarri non ci sta: 'Lazio diversa, sbagliato fare paragoni' -