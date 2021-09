La Superbike va avanti in memoria del piccolo Vinales (Di domenica 26 settembre 2021) La morte di Dean Berta Vinales ha spezzato il cuore del mondiale Superbike, che però ha deciso di andare avanti. In data di ieri, la Dorna ha convocato i piloti per una riunione straordinaria, per decidere cosa fare dopo il tragico schianto del cugino di Maverick. Sentiti loro, e di comune accordo con la giustizia spagnola, si è deciso di proseguire il weekend di gare. Superbike, Supersport 600 e Supersport 300 scenderanno in pista regolarmente. Prima dell’inizio delle ostilità, il paddock osserverà un minuto di silenzio, in memoria del 15enne catalano. Il suo team Vinales Racing lascerà esposta la Yamaha di Dean Berta nel box, in sua memoria. Superbike, Jerez: annullata gara 1 Morte Vinales: cambia qualcosa nel programma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) La morte di Dean Bertaha spezzato il cuore del mondiale, che però ha deciso di andare. In data di ieri, la Dorna ha convocato i piloti per una riunione straordinaria, per decidere cosa fare dopo il tragico schianto del cugino di Maverick. Sentiti loro, e di comune accordo con la giustizia spagnola, si è deciso di proseguire il weekend di gare., Supersport 600 e Supersport 300 scenderanno in pista regolarmente. Prima dell’inizio delle ostilità, il paddock osserverà un minuto di silenzio, indel 15enne catalano. Il suo teamRacing lascerà esposta la Yamaha di Dean Berta nel box, in sua, Jerez: annullata gara 1 Morte: cambia qualcosa nel programma ...

