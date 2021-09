La Fazenda, Nego Do Borel squalificato dal reality dopo le accuse di molestie nei confronti di Dayane Mello. Giulia Salemi: “Siamo arrivati a parlare di stupro” (Di domenica 26 settembre 2021) È stato squalificato Nego Do Borel, il concorrente del reality brasiliano La Fazenda dopo le sempre più insistenti accuse di aver molestato Dayane Mello, ex Grande Fratello Vip. A dare l’annuncio è stato lo stesso network televisivo, Record tv, attraverso un post pubblicato su Instagram ieri 25 settembre. La comunicazione arriva proprio nelle stesse ore in cui, stando a quanto riportato dal Messaggero, il ‘Caso Dayane Mello’ è diventato sempre più oscuro e serio. Sembra infatti che Dayane sia stata vittima di diversi episodi di violenza sessuale sul set del reality e sui social in molti parlano della vicenda usando addirittura l’hashtag ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) È statoDo, il concorrente delbrasiliano Lale sempre più insistentidi aver molestato, ex Grande Fratello Vip. A dare l’annuncio è stato lo stesso network televisivo, Record tv, attraverso un post pubblicato su Instagram ieri 25 settembre. La comunicazione arriva proprio nelle stesse ore in cui, stando a quanto riportato dal Messaggero, il ‘Caso’ è diventato sempre più oscuro e serio. Sembra infatti chesia stata vittima di diversi episodi di violenza sessuale sul set dele sui social in molti parlano della vicenda usando addirittura l’hashtag ...

