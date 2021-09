Juventus, Chiellini: «Difficile rimpiazzare Ronaldo, ma serve equilibrio. Su De Ligt…» (Di domenica 26 settembre 2021) Chiellini ha parlato ai microfoni del quotidiano francese l’Equipe. Le dichiarazioni del capitano della Juventus Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, si è raccontato a L’Equipe. equilibrio – «Quando entro sul terreno di gioco mi isolo dal resto. L’esperienza aiuta molto: non avrei mai potuto giocare in questo modo l’Europeo se non avessi giocato la finale del 2012. È fondamentale non perdere l’equilibrio e non farsi trasportare dalle emozioni». DE LIGT EREDE – «Non so chi mi assomiglia, posso dire che de Ligt può diventare uno dei difensori migliori al mondo: è giovane, intelligente e ha qualità sopra la media». DIFENSORI CHE AMMIRA – «Continuo ad ammirare Sergio Ramos perché è un difensore puro che ha qualità e carattere, e poi mi piace anche Marquinhos che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021)ha parlato ai microfoni del quotidiano francese l’Equipe. Le dichiarazioni del capitano dellaGiorgio, capitano della, si è raccontato a L’Equipe.– «Quando entro sul terreno di gioco mi isolo dal resto. L’esperienza aiuta molto: non avrei mai potuto giocare in questo modo l’Europeo se non avessi giocato la finale del 2012. È fondamentale non perdere l’e non farsi trasportare dalle emozioni». DE LIGT EREDE – «Non so chi mi assomiglia, posso dire che de Ligt può diventare uno dei difensori migliori al mondo: è giovane, intelligente e ha qualità sopra la media». DIFENSORI CHE AMMIRA – «Continuo ad ammirare Sergio Ramos perché è un difensore puro che ha qualità e carattere, e poi mi piace anche Marquinhos che ...

