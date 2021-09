Joya e lacrime: Dybala, il gran gol e l'infortunio (Di domenica 26 settembre 2021) Solo una ventina di minuti in campo per Paulo Dybala in Juventus - Sampdoria: al 10' trova il 90esimo gol in Serie A con un fantastico sinistro di prima intenzione, al 22' deve lasciare il campo per ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) Solo una ventina di minuti in campo per Pauloin Juventus - Sampdoria: al 10' trova il 90esimo gol in Serie A con un fantastico sinistro di prima intenzione, al 22' deve lasciare il campo per ...

Advertising

AmentaGiorgia : RT @httpfhk: Queste lacrime fanno male,riprenditi in fretta Joya?? #JuventusSampdoria #SerieA - sportli26181512 : Dybala gol e infortunio, l’uscita in lacrime preoccupa: attesa per gli esami: Dybala gol e infortunio, l’uscita in… - Eli01C : RT @httpfhk: Queste lacrime fanno male,riprenditi in fretta Joya?? #JuventusSampdoria #SerieA - NicolaG87816782 : #JuveSamp Buon inizio Juve,che in 15 minuti segna(gran missile di Dybala),pressa alto,crea e spreca (vero #Chiesa e… - sportli26181512 : Dybala, infortunio in Juve-Samp: salta la Champions. Le news: Si interrompe nel peggiore dei modi la partita della… -