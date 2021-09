Ex vicepresidente e direttore scientifico di Pfizer dott Mike Yeadon | lancia un forte avvertimento all’umanità

Leggi su cityroma

(Di domenica 26 settembre 2021) In un’intervista pubblicata online, l’exdiper 16 anni, ilor, hato unche deve svegliarsi prima che sia troppo tardi. Ilorha sottolineato che il governo ha mentito al pubblico per tutta la durata della pandemia di Covid e che spetta… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.