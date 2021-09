Ecobonus auto usate 2021: si parte il 28 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Ormai ci siamo. In seguito alla conversione del decreto Sostegni-bis, è stato dato il via libera all’Ecobonus auto usate 2021. Si parte ufficialmente martedì 28 settembre quando, a partire dalle ore 10, i concessionari potranno accedere alla piattaforma dedicata alla prenotazione degli incentivi riguardanti l’acquisto di veicoli usati Euro 6. Ecobonus auto: quali sono tutti Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Ormai ci siamo. In seguito alla conversione del decreto Sostegni-bis, è stato dato il via libera all’. Siufficialmente martedì 28quando, a partire dalle ore 10, i concessionari potranno accedere alla piattaforma dedicata alla prenotazione degli incentivi riguardanti l’acquisto di veicoli usati Euro 6.: quali sono tutti

