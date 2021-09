Chi è la candidata che chiede un cimitero per i musulmani di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto venerdì 24 settembre, presso la Moschea di piazza Mercato l’incontro tra l’Imam Abdallah Massimo Cozzolino, e laalle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, Francesca Barra con “Libera” a sostegno di Gaetano Manfredi sindaco. Un passo importante per una città come, dove la comunità islamica è da tempo ben integrata, ma che troppo spesso non è stata opportunamente considerata e valorizzata. Un incontro significativo fortemente voluto da Francesca Barra, donna, madre e lavoratrice, attenta alle minoranze e all’integrazione: “L’integrazione e il dialogo interculturale, sono alla base del nostro programma politico. Sono temi da cui non si può prescindere. E’ importante far sentire la presenza delle istituzioni nella vita dei cittadini, al di là del credo religioso, o alle ...