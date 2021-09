Bomba su una concorrente del GF Vip 6: “Il compagno ne fa di cotte e di crude” (Di domenica 26 settembre 2021) Stando a quanto scrive un noto portale, una delle attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 6 conoscerebbe il compagno così bene come pensa. E questo perché lui non è il santo che lei immagina, bensì un latin lover la cui fama pare sia molto nota in Toscana. Di quali delle concorrenti si sta parlando? Cerchiamo di capirlo insieme! GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: il padre rivela perché è finita con la ex Il padre del nuotatore ha spiegato come mai il figlio è stato lasciato dalla sua ultima fiamma, che lui amava molto GF Vip 6, una gieffina ignora le attività del compagno “Lei è una concorrente del Grande Fratello Vip di questa edizione ma non conosce le abitudini “fluide” del suo fidanzato” si legge sul portale Blog TV. E ancora: ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 settembre 2021) Stando a quanto scrive un noto portale, una delle attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 6 conoscerebbe ilcosì bene come pensa. E questo perché lui non è il santo che lei immagina, bensì un latin lover la cui fama pare sia molto nota in Toscana. Di quali delle concorrenti si sta parlando? Cerchiamo di capirlo insieme! GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: il padre rivela perché è finita con la ex Il padre del nuotatore ha spiegato come mai il figlio è stato lasciato dalla sua ultima fiamma, che lui amava molto GF Vip 6, una gieffina ignora le attività del“Lei è unadel Grande Fratello Vip di questa edizione ma non conosce le abitudini “fluide” del suo fidanzato” si legge sul portale Blog TV. E ancora: ...

