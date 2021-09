Basket, Serie A1 2021/2022: Trieste batte Brindisi per 84-82 al supplementare (Di domenica 26 settembre 2021) Bellissima vittoria da parte dell’Allianz Pallacanestro Trieste nella prima giornata della Serie A1 di Basket. I ragazzi di Ciani, infatti, hanno sconfitto in casa l’Happy Casa Brindisi per 84-82 al termine di una partita emozionante conclusasi addirittura all’over time. Il top scorer dei padroni di casa è Konate (15 punti), seguito dal duo Delia-Grazulis (13 punti) ed infine da Banks e Fernandez (12 punti), gli altri due ad essere andati in doppia cifra. Agli ospiti non è bastato uno straordinario Redivo (20 punti), coadiuvato dai soliti Josh e Nick Perkins (15 e 11 punti). LA PARTITA – Trieste parte molto forte e nel primo quarto tocca addirittura il +8. Brindisi si aggrappa a due triple consecutive di Zanelli che le consentono di rimanere in scia (18-16). Dal secondo quarto in poi ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Bellissima vittoria da parte dell’Allianz Pallacanestronella prima giornata dellaA1 di. I ragazzi di Ciani, infatti, hanno sconfitto in casa l’Happy Casaper 84-82 al termine di una partita emozionante conclusasi addirittura all’over time. Il top scorer dei padroni di casa è Konate (15 punti), seguito dal duo Delia-Grazulis (13 punti) ed infine da Banks e Fernandez (12 punti), gli altri due ad essere andati in doppia cifra. Agli ospiti non è bastato uno straordinario Redivo (20 punti), coadiuvato dai soliti Josh e Nick Perkins (15 e 11 punti). LA PARTITA –parte molto forte e nel primo quarto tocca addirittura il +8.si aggrappa a due triple consecutive di Zanelli che le consentono di rimanere in scia (18-16). Dal secondo quarto in poi ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, Serie A1: #Trieste si aggiudica per 84-82 all'over time un match dalle mille emozioni contro #Brindisi - zazoomblog : LIVE Basket – Sassari-Pesaro 50-53 Serie A1 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Sassari-Pesaro #50-53 #Serie - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:40) Basket - Serie A (Sport) #StaseraInTV 26/09/2021 #PrimaSerata #basket-seriea @RaiSportweb - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (20:40) Basket - Serie A (Sport) #StaseraInTV 26/09/2021 #PrimaSerata #basket-seriea @RaiSportweb - sportface2016 : #Basket, #SerieA1: #Varese vince all'esordio contro #Brescia in una partita al cardiopalma -