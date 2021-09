Barcellona finisce l’era di Messi | segna il nuovo numero 10!

(Di domenica 26 settembre 2021) La storia d’amore fra ilè finita, ma il club si gode il suo10: Ansu Fati! Sono passati ben 13 anni da l’ultima volta che i tifosi dei blaugrana hanno festeggiato un gol di un10 diverso da Leo. Are l’ultimo gol prima deldiè stato Ronaldinho prima di trasferirsi al Milan. L’ultimo gol di Dinho è datato 1 marzo 2008. Oggi è ufficialmente iniziatadi Ansu Fati, il giovane talento delche ha ereditato la dieci hato subito al rientro dall’infortunio. L’attaccante infatti è stato fermo per ben 10 mesi, prima del rientro in campo di oggi. Il giocatore è entrato all’81 minuto e ha avuto bisogno ...

jeremymene7 : RT @elpatron0_: Lautaro martinez é troppo forte. Questo qui il prossimo anno finisce in premier o al Barcellona segnatevelo - elpatron0_ : Lautaro martinez é troppo forte. Questo qui il prossimo anno finisce in premier o al Barcellona segnatevelo - sportli26181512 : Cadice-Barcellona 0-0: La sfida tra Cadice e Barcellona, match della sesta giornata della Liga spagnola, finisce se… - tcm24com : Cadice-Barcellona finisce a reti bianche #Cadice #Barcellona #Liga - ildumba : @Drezzimovic Immagina uno che può andare a Barcellona e finisce a infognarsi a Torino -

Convincente 3-0 sul Levante per i blaugrana, che festeggiano il ritorno dell'attesissimo Ansu Fati, subito a segno con la casacca numero 10 ereditata da Messi. A segno anche Depay e Luuk de Jong ...