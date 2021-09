ATP Metz | Hurkacz intoccabile in finale

Advertising

12Xpert : Latest tennis data added. ATP Nur-Sultan and Metz WTA Ostrava - JankoJanusz : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 METZ, HURKACZ VINCE IL TORNEO SCONFITTO LO SPAGNOLO CARRENO BUSTA (7-6, 6-3) #SkyTennis #SkySport #H… - Ubitennis : Hurkacz vince l'ATP 250 di Metz e si avvicina al traguardo delle ATP Finals - sportface2016 : #AtpMetz 2021, titolo ad #Hurkacz: squillo importante in chiave Atp Finals - OA_Sport : ATP Metz 2021: Hubert Hurkacz è campione, sconfitto Pablo Carreno Busta -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Metz

oktennis

Il trofeo vinto a, il primo conquistato in carriera fuori dall'Europa, lo rende il quinto giocatore più titolato del 2021 nel circuito. In questa particolare classifica, ha davanti i ...Hubert Hurakcz è il campione dell'250 di2021 . Successo importante per il polacco, che supera in finale Pablo Carreno Busta per 7 - 6(2) 6 - 3 e sale al 12° posto del ranking. Ancora più decisivi questi 250 punti ai fini ...Home; Tennis News; Atp Tennis; Il ballo dei debuttanti a Nur-Sultan è stato vinto da uno straordinario Soonwoo Kwon. Il 23enne di Sangiu ha conquistato il suo primo titolo ATP ba ...Quando arriva in finale, Hubert Hurkacz semplicemente vince sempre. Alla quarta volta in un ultimo atto a livello ATP, la terza del 2021, il polacco conquista di nuovo la vittoria. E' lui il nuovo cam ...