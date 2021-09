Tenta di uccidere la compagna a coltellate poi cerca di suicidarsi (Di sabato 25 settembre 2021) A Chivasso nel Torinese una lite per gelosia finisce nel sangue. Su un biglietto scritto a mano in inglese i motivi dell’accoltellamento Leggi su lastampa (Di sabato 25 settembre 2021) A Chivasso nel Torinese una lite per gelosia finisce nel sangue. Su un biglietto scritto a mano in inglese i motivi dell’accoltellamento

Advertising

siciliafeed : Tenta di uccidere a coltellate la fidanzata, poi prova a suicidarsi: tragica serata, poi il trasporto in ospedale… - infoitinterno : Caluso, tenta di uccidere la compagna dopo una lite: la donna è in gravi condizioni in ospedale - infoitinterno : Tenta di uccidere la compagna a coltellate poi cerca di suicidarsi - solops : Tenta di uccidere la compagna ventenne a Caluso, poi prova a suicidarsi bevendo varichina - lanzillottaserg : Tenta di uccidere la compagna ventenne a Caluso, poi prova a suicidarsi bevendo varichina -