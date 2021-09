Supersport, è morto Dean Berta Viñales. Aveva 15 anni (Di sabato 25 settembre 2021) “Siamo profondamente rattristati di annunciare la scomparsa di Dean Berta Vinales. La famiglia di WorldSBK manda amore alla sua famiglia, ai suoi cari e al suo team. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche, Dean. Guidare in pace“. Con queste parole apparse sul profilo Twitter di World SBK è stata annunciata la morte di Dean Berta Viñales, rimasto coinvolto in un incidente durante Gara 1 del WorldSSP300, il Campionato del Mondo FIM Supersport 300. Nel corso del Motul Spanish Round sul Circuito di Jerez de la Frontera, intitolato ad Angel Nieto, un grave scontro ha causato la morte del pilota, appena 15enne, del Vinales Racing Team. Era cugino di Maverick, pilota in MotoGP. Il pilota ha ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) “Siamo profondamente rattristati di annunciare la scomparsa diVinales. La famiglia di WorldSBK manda amore alla sua famiglia, ai suoi cari e al suo team. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche,. Guidare in pace“. Con queste parole apparse sul profilo Twitter di World SBK è stata annunciata la morte di, rimasto coinvolto in un incidente durante Gara 1 del WorldSSP300, il Campionato del Mondo FIM300. Nel corso del Motul Spanish Round sul Circuito di Jerez de la Frontera, intitolato ad Angel Nieto, un grave scontro ha causato la morte del pilota, appena 15enne, del Vinales Racing Team. Era cugino di Maverick, pilota in MotoGP. Il pilota ha ...

