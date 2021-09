Spider-Man: No Way Home: Tom Holland mostra le sue impressionanti abilità di boxeur (VIDEO) (Di sabato 25 settembre 2021) Tom Holland, star di Spider-Man: No Way Home, ha mostrato le sue abilità di boxeur in un VIDEO di combattimento dello scorso luglio, recentemente pubblicato sul profilo Twitter di ESPN Ringside. Tom Holland, la star di Spider-Man: No Way Home, ha mostrato le sue impressionanti abilità di boxeur in un VIDEO di combattimento pubblicato su Twitter. La clip è stata originariamente postata nel luglio di quest'anno, ma è riemersa dopo che ESPN Ringside ne ha sentito parlare e l'ha twittata all'inizio di questa settimana. Il VIDEO è stato pubblicato dall'allenatore di boxe e personal trainer dell'attore, Louis Chandler, sul ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) Tom, star di-Man: No Way, hato le suediin undi combattimento dello scorso luglio, recentemente pubblicato sul profilo Twitter di ESPN Ringside. Tom, la star di-Man: No Way, hato le suediin undi combattimento pubblicato su Twitter. La clip è stata originariamente postata nel luglio di quest'anno, ma è riemersa dopo che ESPN Ringside ne ha sentito parlare e l'ha twittata all'inizio di questa settimana. Ilè stato pubblicato dall'allenatore di boxe e personal trainer dell'attore, Louis Chandler, sul ...

