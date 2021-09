Smart working addio dal 15 ottobre, così gli statali tornano in ufficio con il Green Pass: le nuove regole su orari e controlli (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 15 ottobre il lavoro da remoto nella pubblica amministrazione diventerà un’eccezione. Tutti i lavoratori statali torneranno a lavorare in ufficio. «Tutti», nessuno escluso, ha confermato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. «Con la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione si apre l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di Green Pass a tutto il mondo del lavoro». A livello organizzativo, spiega ancora Brunetta in un’intervista al Mattino, «si partirà dagli addetti agli sportelli e dagli uffici dei cosiddetti back office e, in parallelo, le amministrazioni centrali e periferiche». ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 15il lavoro da remoto nella pubblica amministrazione diventerà un’eccezione. Tutti i lavoratoritorneranno a lavorare in. «Tutti», nessuno escluso, ha confermato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. «Con la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione si apre l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo dia tutto il mondo del lavoro». A livello organizzativo, spiega ancora Brunetta in un’intervista al Mattino, «si partirà dagli addetti agli sportelli e dagli uffici dei cosiddetti back office e, in parallelo, le amministrazioni centrali e periferiche». ...

Advertising

Corriere : Smart working, statali in ufficio dal 15 ottobre con il green pass Orari, multe e ferie: come funziona - Radio1Rai : “Lo #SmartWorking ha funzionato. Le imprese che ne hanno fatto più ricorso sono fra quelle che hanno visto incremen… - massimartinelli : Statali, Brunetta: «Smart working? Sì, se gli utenti sono soddisfatti del servizio» - maudelconte : Verso le 9.35 interverrò a @MediasetTgcom24 per commentare il ritorno in ufficio nella Pubblica Amministrazione. Co… - angela_massi : RT @vitalbaa: Lo #smartworking non può essere fatto cessare prima che sia “definita la disciplina del lavoro agile da parte dei contratti c… -