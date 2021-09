"Quanti referendum proporrà in un mese la Ferragni?". Massimo Cacciari, una deriva tutta italiana (Di sabato 25 settembre 2021) Massimo Cacciari non vede di buon occhio i referendum condotti online, grazie alla firma digitale. La sua posizione traspare con chiarezza dall'editoriale pubblicato sull'Espresso, in cui analizza il fenomeno dal punto di vista sociale e politico, arrivando a tirare in ballo persino Chiara Ferragni. Tutto parte dalle 500mila firme, che “non costituiscono più alcun problema, basta sia ammessa la firma digitale, e come non permetterla oggi?”. “Se il quesito è proposto da un influencer anche di mediocre calibro - scrive Cacciari - il numero può essere raggiunto senza difficoltà. Quanti referendum potrebbe proporre in un mese la Ferragni? E l'adesione? Attraverso gli ‘i like', ovviamente. E ovviamente raccolti a ‘distanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021)non vede di buon occhio icondotti online, grazie alla firma digitale. La sua posizione traspare con chiarezza dall'editoriale pubblicato sull'Espresso, in cui analizza il fenomeno dal punto di vista sociale e politico, arrivando a tirare in ballo persino Chiara. Tutto parte dalle 500mila firme, che “non costituiscono più alcun problema, basta sia ammessa la firma digitale, e come non permetterla oggi?”. “Se il quesito è proposto da un influencer anche di mediocre calibro - scrive- il numero può essere raggiunto senza difficoltà.potrebbe proporre in unla? E l'adesione? Attraverso gli ‘i like', ovviamente. E ovviamente raccolti a ‘distanza ...

