“Ottusa no ma ricch*one si?”, Tommaso Zorzi bacchetta Katia Ricciarelli (e Signorini) (Di sabato 25 settembre 2021) Nelle passate settimane Alfonso Signorini, padrone di casa del GF Vip, ha bacchettato il popolo social tacciandolo di essere schiavo del politicamente corretto. E così alcune esternazioni tra cui “ricch*one” che in un’altra edizione sarebbe stata punita con una immancabile squalifica, quest’anno vengono buttate in caciara. Tommaso Zorzi commenta Signorini dopo la difesa di Katia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 settembre 2021) Nelle passate settimane Alfonso, padrone di casa del GF Vip, hato il popolo social tacciandolo di essere schiavo del politicamente corretto. E così alcune esternazioni tra cui “” che in un’altra edizione sarebbe stata punita con una immancabile squalifica, quest’anno vengono buttate in caciara.commentadopo la difesa di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

