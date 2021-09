Ora è ufficiale | con lo Ius soli gli immigrazionisti portano sfiga ai «nuovi italiani»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 25 settembre 2021) Non è stata un’estate facile per i pretoriani dell’immigrazionismo. La sinistra globalista sa benissimo che lo iusè una proposta di legge che non piace per niente agli. E come dargli torto? Sono abituati a vedere torme di ragazzotti immigrati che non fanno altro che bighellonare e creare degrado nelle nostre città, quando non fanno parlare di sé per efferati delitti e terrorismo. Ecco perché l’idea di concedere la cittadinanza agli stranieri in maniera indiscriminata non piace a nessuno. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di settembre 2021Sport e iusPoi però arrivano i grandi eventi sportivi, seguiti da milioni. Quegli stessiche non vogliono lo ius, inclusi molti elettori del Pd. E la sinistra non vede l’ora di ...