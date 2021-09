Jonathan Franzen | normali tragedie

Advertising

Einaudieditore : Martedì 5 ottobre esce il suo nuovo romanzo, Crossroads, e oggi Jonathan Franzen è intervistato da Cristina Tagliet… - repubblica : Jonathan Franzen: la vita è un incrocio tra religione e mito - Einaudieditore : «Mi considero uno scrittore comico, e se hai un protagonista di 47 anni bianco, specie nella situazione politica od… - cettinanicotina : @falconiofr Ho trovato molto bello 'Le correzioni' di Jonathan Franzen - ghostpunto : @RKilgubbin e cosa dovrei leggere? guarda chebpostare immagini di stronzate scritte da altri non ti fa diventare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Franzen

Corriere della Sera

A dirlo in un'intervista a la Repubblica è, autore di 'Crossroads' , in uscita in Italia per Einaudi. Dice poi: 'Puoi scegliere una religione o qualcos'altro, ma l'ateismo ...NEW YORK Il nuovo, attesissimo romanzo di, intitolato Crossroads ( Crocevia ), è in uscita in Italia per Einaudi con un'ottima traduzione di Silvia Pareschi, ed è stato definito "un capolavoro" da Booklist , "magistrale e ...'Crossroads' è in uscita in Italia per Einaudi AGI - “Non sono un ateo aggressivo, e la Bibbia è un libro per me molto importante. Sono un fan dei Vangeli e anche della prima parte degli Atti degli ap ...Lo scrittore torna a narrare l’America in «Crossroads», in uscita il 5 ottobre per Einaudi: è il primo capitolo di una trilogia che dagli Anni 70 arriva a oggi ...