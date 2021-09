J - Ax difende il disabile 83enne che chiede un ascensore nel suo palazzo. 'Ti pago io le spese legali'

Advertising

Herbert403 : J-Ax difende l'anziano disabile da 15 anni senza ascensore a Bologna: "Sono inca**ato a bestia. Pago io le spese le…

L'appello di Emo Gruppioni , l'anzianodi Bologna che da 15 anni tenta di far installare un ascensore nel palazzo in cui vive, è stato accolto da J - Ax. Di fronte all'ndifferenza dei suoi vicini che, ogni volta non rispondono ...Emo Gruppioni è un anzianodi Bologna che da 15 anni tenta di far installare un ascensore nel palazzo in cui vive, nell'indifferenza dei suoi vicini. Ogni volta un condomino ha votato no alla sua richiesta. La storia ...L'appello di Emo Gruppioni, l'anziano disabile di Bologna che da 15 anni tenta di far installare un ascensore nel palazzo in cui vive, è ...Il rapper milanese pubblica sui social un video a difesa di Emo, chiuso in casa perché un condomino vota no all'ascensore ...