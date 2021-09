“I partiti non vogliono le donne, non basta parlare di parità se non si scardina sistema dominante. A sinistra su questo tema c’è stata la resa” (Di sabato 25 settembre 2021) I partiti e “le barriere” all’ingresso per le donne. La “resa della sinistra” sulle questioni di genere e il “campanello d’allarme” delle quasi inesistenti candidature femminili per le prossime amministrative. “La scia è regressiva”, sostiene Fatima Farina, ricercatrice presso l’Università di Urbino dove insegna “Sociologia economica e del lavoro e di genere e partecipazione sociale” e autrice del libro in uscita il 14 ottobre “Siamo in guerra” (Mimesis). E proprio con la scusa del “siamo in guerra”, durante la pandemia, le donne “sono state messe al margine del dibattito pubblico”. Assistiamo a una “retorica” di governo che nomina continuamente la parità, Mario Draghi per primo, ma che “non ha mai messo in discussione davvero le regole e le relazioni”. E questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Ie “le barriere” all’ingresso per le. La “della” sulle questioni di genere e il “campanello d’allarme” delle quasi inesistenti candidature femminili per le prossime amministrative. “La scia è regressiva”, sostiene Fatima Farina, ricercatrice presso l’Università di Urbino dove insegna “Sociologia economica e del lavoro e di genere e partecipazione sociale” e autrice del libro in uscita il 14 ottobre “Siamo in guerra” (Mimesis). E proprio con la scusa del “siamo in guerra”, durante la pandemia, le“sono state messe al margine del dibattito pubblico”. Assistiamo a una “retorica” di governo che nomina continuamente la, Mario Draghi per primo, ma che “non ha mai messo in discussione davvero le regole e le relazioni”. E...

