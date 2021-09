Highlights e gol Spezia-Milan 1-2 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021) Ildeglie dei gol di, match valevole per la sesta giornata del campionato di. Match che comincia in sordina con poche occasioni da gol e con unoche ben difende lo 0-0. Nella ripresa però succede di tutto: gli ospiti trovano la rete del vantaggio grazie a Daniel Maldini, che fa impazzire di gioia anche papà Paolo in tribuna. I padroni di casa però ci credono e sfiorano più volte anche l’1-1, nel mezzo anche un palo clamoroso di Leao, ma a pochi minuti dalla fine un tiro di Verde, deviato da Tonali, beffa Maignan e fa 1-1. Ma ilnon demorde e trova il gol della vittoria grazie a Brahim Diaz: tre punti d’oro, rossoneri di nuovo in testa alla classifica, in attesa di Inter e ...