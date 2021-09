Griglia di partenza F1, GP Russia 2021: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si è assegnata la pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. I piloti hanno dovuto fare i conti con la fitta pioggia che si è abbattuta sul tracciato per l’intera giornata e con un asfalto particolarmente bagnato che ha complicato la vita a tutti i protagonisti in pista (tra l’altro erano stata cancellate le prove libere 3 a causa delle avverse condizioni meteo). In ultima fila scatteranno Charles Leclerc e Max Verstappen, entrambi penalizzati per avere montato la quarta power unit di questa stagione. Il pilota della Ferrari partirà dalla 19ma piazzola con il rivoluzionario motore ibrido che ha dieci cavalli in più rispetto alle ultime uscite, la ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi si sono disputate ledel GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si è assegnata la pole position e si è definita ladiper la gara di domani. I piloti hanno dovuto fare i conti con la fitta pioggia che si è abbattuta sul tracciato per l’intera giornata e con un asfalto particolarmente bagnato che ha complicato la vita a tutti i protagonisti in pista (tra l’altro erano stata cancellate le prove libere 3 a causa delle avverse condizioni meteo). In ultima fila scatteranno Charles Leclerc e Max Verstappen, entrambi penalizzati per avere montato la quarta power unit di questa stagione. Il pilota della Ferrari partirà dalla 19ma piazzola con il rivoluzionario motore ibrido che ha dieci cavalli in più rispetto alle ultime uscite, la ...

