GP Russia | meteo e pioggia i grandi nemici da superare in pista per i piloti

(Di sabato 25 settembre 2021) Un weekend ricco di colpi di scena in quel di Sochi. Charles Leclerc e Max Verstappen, rispettivamente alla guida di Ferrari e Red Bull, hanno cambiato la quarta Power Unit della stagione ed incorreranno nelle penalità previste dal regolamento. Ma le sorprese, certamente, non sono finite qui: le prove libere hanno evidenziato lo strapotere della Mercedes che, difficilmente, potrà essere messo alla prova dalle altre vetture in. Con il pilota olandese della scuderia austriaca relegato nelle retrovie, sembra che Lewis Hamilton abbia un’autostrada a disposizione verso la fatidica bandiera a scacchi. Un nuovo nemico, o per meglio dire incognita, potrebbe materializzarsi all’orizzonte della corsa: nel GPpotrebbero stravolgere strategie di scuderie e posizioni. GP, ...

SkySportF1 : F1, GP Russia: il meteo dal circuito di Sochi. Pioggia battente nel sabato della pole #SkyMotori #F1 #Formula1… - FormulaPassion : La #FIA sta attentamente monitorando le condizioni meteo di Sochi dopo la cancellazione delle #FP3, dando priorità… - infoitsport : F1, Gp Russia: i piloti Ferrari tra nuova PU e condizioni meteo [ VIDEO ] - DANIELEALOFAN : Adoro la Russia,ma di certo non passerò il giorno ad aggiornare i meteo russi per vedere se c’è un buco temporale n… - Fprime86 : RT @SkySportF1: F1, GP Russia: il meteo dal circuito di Sochi. Pioggia battente nel sabato della pole #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP h… -

Le qualifiche sono in programma alle 14, ma a rischio sempre per il. Nell'appuntamento mondiale inprobabilmente non ci sarà la sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton , visto che l'...Condizionial limite a Sochi in vista della terza sessione di prove libere valide per il GP di, 15° appuntamento del mondiale 2021 di F1. Come da previsione, questa mattina, la città russa si è ...Cancellate le prove libere 3 del Gp di Russia a causa della pioggia, questa la notizia appena comunicata dalla FIA. Per l’impossibilità di girare in pista a causa della pioggia e per il limiti di ...La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche la conferma ufficiale: le prove libere 3 del Gran Premio di Russia 2021 sono state cancellate a causa del maltempo. Le previsioni meteo degli ultimi ...