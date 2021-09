Giorgi e Paolini in tabellone a Chicago (Di sabato 25 settembre 2021) Sono due le azzurre in tabellone al "Chicago Falls Tennis Classic", nuovo torneo WTA 500 con un montepremi di 565.530 dollari che si disputa sui campi in cemento della metropoli dell'Illinois (Stati ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Sono due le azzurre inal "Falls Tennis Classic", nuovo torneo WTA 500 con un montepremi di 565.530 dollari che si disputa sui campi in cemento della metropoli dell'Illinois (Stati ...

Advertising

sportface2016 : #WtaChicago, programma e orari di martedì 28 settembre con #Giorgi e #Paolini - federtennis : Classifica #WTA #27settembre #Giorgi si conferma la prima delle azzurre e fa due passi avanti, #Paolini guadagna tr… - Frat_Olimpica : #tennis Pronti per tifare i nostri azzurri anche questa settimana! ???? @atp @WTA @federtennis @ItaliaTeam_it… - RaiSport : ?? #Sakkari entra in Top 10 #Wta, nuovo best ranking #Paolini Camila #Giorgi 37esima, rimane la migliore delle azzu… - piitabv : RT @TennisWorldit: Wta Chicago: Draw - Sorteggio sfortunato per Giorgi e Paolini. Due top 10 al via -