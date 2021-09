F1 | Max Verstappen | “Punto a fare punti | non ho girato in qualifica perché la gara sarà asciutta”

(Di sabato 25 settembre 2021) Maxscatterà dall’ultima posizione nel GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. L’olandese dovrà infatti scontare una penalizzazione per avere montato la quarta power unit stagionale sulla sua Red Bull e dunqueobbligato a partire dal fondo dello schieramento, affiancato dal ferrarista Charles Leclerc (retrocesso sulla griglia di partenza per lo stesso motivo). Il leader del Mondialedunque chiamato a inscenare una rimonta furibonda, con l’obiettivo di entrare in top-10 e portare a casa il maggior numero possibile di. Maxdeve infatti limitare i danni: al momento ha cinquedi vantaggio su Lewis Hamilton in classifica generale, il britannico è inevitabilmente il grande favorito per la vittoria e punta al ...

Come abbiamo accennato prima, trovare qui la pole position non è sinonimo di vittoria: una 'tradizione' in cui certo 'spera'c he avendo montato venerdi la quarta power unit sulla sua ...Nell'appuntamento mondiale in Russia probabilmente non ci sarà la sfida trae Lewis Hamilton , visto che l'olandese partirà dall'ultima fila per aver cambiato la power unit sulla sua ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Attenzione a Russell! Il futuro pilota della Mercedes ha comunicato via radio al team di preparare le gomme slick... 14.50 Nessuno azzarda la gomma slic ...Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si è assegnata la pole position e si è definita la griglia di partenza per la g ...