F1 GP Russia 2021, Mekies: “Tutti vogliamo avere una qualifica” (Di sabato 25 settembre 2021) “Tutti abbiamo voglia di avere una qualifica, che sia sul bagnato o asciutto. Per noi è una situazione particolare perché abbiamo una macchina che parte dal fondo, siamo pronti per i due scenari ma la cosa interessante è che abbiamo girato sull’asciutto e apportato delle modifiche, che probabilmente vedremo direttamente in gara“. Queste le dichiarazioni di Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della cancellazione delle FP3 di Formula 1 al GP di Russia. “Bene che la decisione sia stata presa così presto – prosegue Mekies – speriamo nel miglioramento del meteo dopo le 14 o le 15“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) “abbiamo voglia diuna, che sia sul bagnato o asciutto. Per noi è una situazione particolare perché abbiamo una macchina che parte dal fondo, siamo pronti per i due scenari ma la cosa interessante è che abbiamo girato sull’asciutto e apportato delle modifiche, che probabilmente vedremo direttamente in gara“. Queste le dichiarazioni di Laurent, direttore sportivo della Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della cancellazione delle FP3 di Formula 1 al GP di. “Bene che la decisione sia stata presa così presto – prosegue– speriamo nel miglioramento del meteo dopo le 14 o le 15“. SportFace.

