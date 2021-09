F1 GP Russia 2021 | diluvia a Sochi | prove libere 3 a rischio cancellazione

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021) Arrivano pessime notizie da), dove questo weekend è in programma il GP di Formula 1. La mattinata di sabato 25 settembre è stata infatti caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse. Pioggia, fulmini e tuoni sul tracciato russo, dove per il momento è impossibile correre. Non a caso è stata posticipata la gara-1 di Formula 2, in programma alle 9.30. A questo punto, inoltre, è possibile che si proceda alladelle3 di Formula 1 qualora il maltempo non dovesse dare tregua. La speranza è che il meteo migliori nel pomeriggio, in modo da consentire almeno lo svolgimento delle qualifiche. Tuttavia la situazione è in divenire e, pertanto, da monitorare attentamente. SportFace.