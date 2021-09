Digitale terrestre, da ottobre addio a questi canali Rai e Mediaset (Di domenica 26 settembre 2021) Si può verificare se il proprio televisore supporta la nuova tecnologia del Digitale terrestre facendo un semplice test sulla tv La tecnologia del Digitale terrestre sta avanzando, e dal prossimo anno non si potrà più vedere la televisione con i vecchi apparecchi, ovvero quelli acquistati prima del 2018. Dallo scorso mese però, ha preso il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 26 settembre 2021) Si può verificare se il proprio televisore supporta la nuova tecnologia delfacendo un semplice test sulla tv La tecnologia delsta avanzando, e dal prossimo anno non si potrà più vedere la televisione con i vecchi apparecchi, ovvero quelli acquistati prima del 2018. Dallo scorso mese però, ha preso il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

heartbreakgvrI : RT @5SOSltaIy: I 5SOS si esibiranno a partire dalle 04:00 (italiane)! Potete seguire la diretta su: - Youtube: - radiokemonia : Stai ascoltando: RADIO KEMONIA- La musica anni 80 solo su - chiesaalcentro : RT @CalcioFinanza: Dazn, spunta il piano B: digitale terrestre per tutti - infoitsport : Caso DAZN, Sole 24 Ore: in caso di nuovi problemi possibile la trasmissione in digitale terrestre per tutti - infoitsport : Dazn, il piano B è la trasmissione sul digitale terrestre - ilNapolista -