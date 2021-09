Dean Berta Viñales, il cugino di Maverick è morto a Jerez dopo un incidente in gara (Di sabato 25 settembre 2021) Dean Berta Viñales è morto in seguito a un grave incidente a Jerez de la Frontiera, in Spagna. È successo oggi, sabato 25 settembre, mentre correva in moto in Supersport 300. Era il cugino di Maverick Viñales ed aveva quindici anni. LEGGI ANCHE: Test salivari rapidi, Di Perri a iNews24: “Non validi per il Green Pass, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 settembre 2021)in seguito a un gravede la Frontiera, in Spagna. È successo oggi, sabato 25 settembre, mentre correva in moto in Supersport 300. Era ildied aveva quindici anni. LEGGI ANCHE: Test salivari rapidi, Di Perri a iNews24: “Non validi per il Green Pass, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta, aveva solo 15 anni. Ciao, campione - SkySportMotoGP : É morto Dean Berta Vinales, pilota SSP300 Il cugino di Maverick Vinales aveva solo 15 anni - Eurosport_IT : Berta, cugino di Maverick Viñales ha avuto un incidente in pista in Superbike, è stato soccorso, trasportato in osp… - Maryeterngif1 : Supersport 300, morto in gara il 15enne Dean Berta Viñales R.I.P. - ATTORI ATTRICI MUSICISTI PERSONAGGI CELEBRI MOR… - zazoomblog : Dean Berta Vinales cugino di Maverick muore in gara a Jerez - #Berta #Vinales #cugino #Maverick -