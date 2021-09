Come seguire l'incredibile live streaming del «Global Citizen Live 2021» (Di sabato 25 settembre 2021) È tempo di Global Citizen Live 2021, il concerto-evento della durata di 24 ore che fa parte della campagna a Recovery Plan For The World promossa dall’organizzazione Global Citizen, per combattere la fame nel mondo, garantire l’istruzione per tutti, proteggere il pianeta e promuovere l’equità Globale. Dopo l'edizione di primavera, in supporto alla campagna vaccinale, lo show di questo autunno riprende i temi cardini dell'organizzazione. «Global Citizen Live 2021», quando e Come seguire l'evento L'evento di 24 ore è fissato per sabato 25 settembre e sarà trasmesso in diretta su Sky e TV8. In particolare, sul canale 109 di Sky, ... Leggi su gqitalia (Di sabato 25 settembre 2021) È tempo di, il concerto-evento della durata di 24 ore che fa parte della campagna a Recovery Plan For The World promossa dall’organizzazione, per combattere la fame nel mondo, garantire l’istruzione per tutti, proteggere il pianeta e promuovere l’equitàe. Dopo l'edizione di primavera, in supporto alla campagna vaccinale, lo show di questo autunno riprende i temi cardini dell'organizzazione. «», quando el'evento L'evento di 24 ore è fissato per sabato 25 settembre e sarà trasmesso in diretta su Sky e TV8. In particolare, sul canale 109 di Sky, ...

