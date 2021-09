Carlotta Gilli: «Fate entrare gli atleti disabili in servizio attivo» (Di sabato 25 settembre 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale gli atleti olimpici e paralimpici di ritorno da Tokyo, ha detto che non poteva citare tutti, ma il nome di Carlotta Gilli e le sue cinque medaglie non potevano essere taciute. Alla prima Paralimpiade, la nuotatrice piemontese ipovedente (soffre di una malattia che le ha tolto progressivamente la vista fino a lasciarle appena 1/10), è stata il primo oro della spedizione, esattamente un mese fa, e la mancanza di pubblico non si è sentita. «Mi è sembrato tutto enorme, magnifico, più grande di tutte le altre esperienze. Non oso immaginare come sarebbe stato se ci fosse stato il pubblico». Leggi su vanityfair (Di sabato 25 settembre 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale gli atleti olimpici e paralimpici di ritorno da Tokyo, ha detto che non poteva citare tutti, ma il nome di Carlotta Gilli e le sue cinque medaglie non potevano essere taciute. Alla prima Paralimpiade, la nuotatrice piemontese ipovedente (soffre di una malattia che le ha tolto progressivamente la vista fino a lasciarle appena 1/10), è stata il primo oro della spedizione, esattamente un mese fa, e la mancanza di pubblico non si è sentita. «Mi è sembrato tutto enorme, magnifico, più grande di tutte le altre esperienze. Non oso immaginare come sarebbe stato se ci fosse stato il pubblico».

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Gilli Carlotta Gilli: 'Tokyo oltre le aspettative, il prossimo sogno è entrare in Polizia' Come Carlotta Gilli, 20 anni, nuotatrice torinese che da Tokyo è tornata con due ori, due argenti e due bronzi al collo. Carlotta è ipovedente a causa della malattia di Stargardt, una retinopatia ...

Mattarella agli atleti olimpici e paralimpici: 'Avete emozionato gli italiani' Ma Mattarella ha citato diversi atleti: la staffetta del nuoto, l'argento di Vanessa Ferrari nella ginnastica, le 7 medaglie del nuotatore paralimpico Stefano Raimondi, le cinque di Carlotta Gilli, i ...

Carlotta Gilli: "Tokyo oltre le aspettative, il prossimo sogno è entrare in Polizia" Style - Moda Uomo del Corriere della Sera Carlotta Gilli: «Fate entrare gli atleti disabili in servizio attivo» «Voglio mettermi al servizio di tutti gli italiani» dice la giovane atleta paralimpica. Carlotta Gilli spera di diventare la prima fra gli atleti paralimpici a essere una vera poliziotta, senza lascia ...

“Grazie!”: i medagliati Olimpici e Paralimpici al Quirinale ROMA\ aise\ – È stato un enorme “grazie” quello che Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica italiano, ha voluto dire agli atleti italiani durante la cerimonia di restituzione della bandiera da ...

