Beautiful anticipazioni puntate dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 | la scelta di Liam

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 25 settembre 2021) Nelledal 27al 3della soap opera americanavedremocomportarsi in un modo che non piacerà a tutti. Infatti il giovane compirà un gesto che dividerà le coscienze.dal 27al 29: ladiscopre la dipendenza pericolosa di Steffy e dunque passa ai fatti senza prima parlarne con lei. In questo modo pensa bene di portarle via i suoi figli perché teme per la loro sorte. Steffy ovviamente cercherà in tutti i modi di opporsi accusandolo di aver preso una decisione senza prima parlargliene, masarà ...