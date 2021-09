X-Factor 2021, Phoebe più forte degli attacchi di panico. Porta sul palco No time to die e viene promossa a pieni voti (Di venerdì 24 settembre 2021) 19 anni, occhiali grandi e capelli rasati, Phoebe soffre di attacchi di panico che sta superando grazie alla musica ed il canto. Porta sul palco di X Factor 2021 – nella seconda puntata, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand – la sua versione di “No time To Die” di Billie Eilish conquistando tutti con la sua interpretazione delicata e coraggiosa. XFactor è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) 19 anni, occhiali grandi e capelli rasati,soffre didiche sta superando grazie alla musica ed il canto.suldi X– nella seconda puntata, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand – la sua versione di “NoTo Die” di Billie Eilish conquistando tutti con la sua interpretazione delicata e coraggiosa. Xè in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

